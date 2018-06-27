Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 27.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина заручилась поддержкой США по обеспечению прозрачных выборов
Украина заручилась поддержкой США по обеспечению прозрачных выборов
Новости: Трамп намерен встретиться с Путиным после саммита НАТО
Трамп намерен встретиться с Путиным после саммита НАТО
Новости: ЧМ-2018. Результаты матчей 27-го июня
ЧМ-2018. Результаты матчей 27-го июня
Новости: Мода 2018: как менялись идеалы красоты за последний век (Фото)
Мода 2018: как менялись идеалы красоты за последний век (Фото)
X

Даша Астафьева поцеловала девушек на сцене в Одессе

Даша Астафьева
22:37 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Певица опубликовала ролик с концерта в Instagram.

Украинская певица и модель Даша Астафьева снова взбудоражила поклонников, но на этот раз не откровенными фото, а страстным поцелуем. Во время своего концерта Даша поцеловала двух девушек, которые были с ней на сцене. Соответствующее видео появилось на странице Астафьевой в Instagram.

 

"Поймут все, кто был на концерте в субботу...", – загадочно подписала ролик Даша.

Известно, что концерт проходил в Одессе и, похоже, поклонники остались довольны: "Это было круто, спасибо за отличный заряд позитива! Дашенька, вы большая умничка", "Было очень круто, Даша огромное спасибо, я спустя два года первый раз на дискотеке и как повезло, что я попала именно на ваш концерт, это было чисто случайно, хотя давно собиралась к вам на концерт и раньше никак не получалось", "Да уж! Это был такой кайфун!!!".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Звезда, Концерт, Одесса, Певица, Поцелуй, Сцена.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Светлана Лобода показала снимок с отдыха на пляже в Instagram Неземная красота: необычные лица, которые завораживают (Фото) Возлюбленная Джейсона Стэтхэма показала сына

Последние новости

Приобрести смартфон Huawei Y возможно теперь по доступной цене В украинский прокат выходит фильм "Джим Пуговка и машинист Лукас" В украинский прокат выходит фильм "Лето"
Сегодня читают
01 После жары в Украину придет резкое похолодание
02 Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018
03 Врачи рассказали, из-за чего появляются белые пятна на ногтях
04 Сборная Германии определилась с главным тренером после ЧМ-2018
05 ЧМ-2018. Расписание матчей 27 июня
Новости сегодня
23:12 Неизвестный японский иллюстратор рисует эмоции, которые не выразишь словами (Фото)
23:09 Гроза оставила половину Запорожья без электричества
22:55 ЧМ-2018. Бразилия обыграла Сербию, Швейцария и Коста-Рика сыграли вничью
22:48 Разведка Минобороны предупреждает об угрозе РФ с территории Беларуси
22:46 Ким Кардашьян опубликовала полуголую фотографию, нарушив свое обещание
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Завершилось очередное заседание ТКГ в Минске: итоги
Завершилось очередное заседание ТКГ в Минске: итоги
Новости: В Украине реальная зарплата выросла вместе с долгами
В Украине реальная зарплата выросла вместе с долгами
Новости: Опубликован закон о запуске работы Антикоррупционного суда
Опубликован закон о запуске антикорсуда
Новости: Умер отец поп-короля Джозеф Джексон
Умер отец поп-короля Джозеф Джексон
Добавить комментарий
0