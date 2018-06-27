Даша Астафьева поцеловала девушек на сцене в Одессе

Украинская певица и модель Даша Астафьева снова взбудоражила поклонников, но на этот раз не откровенными фото, а страстным поцелуем. Во время своего концерта Даша поцеловала двух девушек, которые были с ней на сцене. Соответствующее видео появилось на странице Астафьевой в Instagram.

"Поймут все, кто был на концерте в субботу...", – загадочно подписала ролик Даша.

Известно, что концерт проходил в Одессе и, похоже, поклонники остались довольны: "Это было круто, спасибо за отличный заряд позитива! Дашенька, вы большая умничка", "Было очень круто, Даша огромное спасибо, я спустя два года первый раз на дискотеке и как повезло, что я попала именно на ваш концерт, это было чисто случайно, хотя давно собиралась к вам на концерт и раньше никак не получалось", "Да уж! Это был такой кайфун!!!".