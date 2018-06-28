Самовольное заселение покинутой швейной фабрики людьми, которые не имею местожительства.

Самовольное заселение покинутой швейной фабрики людьми, которые не имею местожительства.В Бразилии остро стоит проблема нехватки жилья, у людей нет денег, вот они и селятся в любом пустующем строении. Здание заброшенной швейной фабрики в центре Сан-Паулу также захвачено сквоттерами. В 22-этажной башне живет около 480 семей. Всего в заброшенных зданиях Сан-Паулу проживает 46 000 семей. В начале мая 24-этажное бывшее офисное здание, занимаемое скваттерами в соседнем районе, рухнуло, убив по крайней мере шесть человек. Люди рискуют жизнью, селясь в заброшенных помещениях, но у правительства нет средств, чтобы предоставить им нормальное жилье.