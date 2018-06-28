Джамала впервые посетила Львов с маленьким сыном и мужем

Джамала взяла сына в первую поездку недалеко – во Львов. Милым снимком певица поделилась на своей странице в Instagram. "Добрый день Львов! "Джазмены" прибыли!!!" – подписала фото Джамала.

Певица также выложила фото с джазового фестиваля Leopolis Jazz Fest. "Спасибо за этот день всем кого нет на фото и кто на них есть", – написала артистка.