https://telegraf.com.ua/files/2018/06/30923-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4181707-dzhamala-vpervyie-posetila-lvov-s-malenkim-syinom-i-muzhem.html
Джамала впервые посетила Львов с маленьким сыном и мужем
Новости шоу бизнеса: Джамала показала первую семейную поездку с мужем и маленьким сыном.
Джамала взяла сына в первую поездку недалеко – во Львов. Милым снимком певица поделилась на своей странице в Instagram. "Добрый день Львов! "Джазмены" прибыли!!!" – подписала фото Джамала.
Певица также выложила фото с джазового фестиваля Leopolis Jazz Fest. "Спасибо за этот день всем кого нет на фото и кто на них есть", – написала артистка.
Telegraf.com.ua