TAYANNA впервые поделилась мыслями об отце сына

Татьяна Решетняк не только талантливая артистка, но и прекрасная мама. В свои 33 года певица сама воспитывает 5-летнего сына Даниэля и ведет успешную музыкальную карьеру.

Недавно в программе "Ранок з Україною" звезда рассказала о воспитании мальчика, а также впервые заговорила о взаимоотношениях с его отцом. Оказывается, отец парня не общается с сыном и никак не помогает в его опеке.

"К сожалению, он не принимает участия в воспитании. Абсолютно никакого. Возможно, и к счастью, не знаю. Но у Даниэля нет нехватки в мужском общении. Потому что у меня трое братьев младших — это его три дяди, у него дедушка есть. О папе он в принципе не вспоминает и не скучает"

Также TAYANNA отметила, что Даниэлю скоро исполнится 6 лет, потому уже сейчас он активно готовится к школе и посещает различные кружки.

"Ему уже будет 6 лет в октябре. Он, конечно, ходит на различные кружки развивающие, на танцы — то, что ему нравится. То есть я прислушиваюсь к его пожеланиям. И вот сейчас я уже начала замечать, что он сам хочет читать, он несет мне книгу, он хочет сам буквы изучать"