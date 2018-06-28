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TAYANNA впервые поделилась мыслями об отце сына

TAYANNA с сыном Даниэлем
21:47 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Певица TAYANNA поделилась подробностями воспитания сына.

Татьяна Решетняк не только талантливая артистка, но и прекрасная мама. В свои 33 года певица сама воспитывает 5-летнего сына Даниэля и ведет успешную музыкальную карьеру.

Недавно в программе "Ранок з Україною" звезда рассказала о воспитании мальчика, а также впервые заговорила о взаимоотношениях с его отцом. Оказывается, отец парня не общается с сыном и никак не помогает в его опеке.

"К сожалению, он не принимает участия в воспитании. Абсолютно никакого. Возможно, и к счастью, не знаю. Но у Даниэля нет нехватки в мужском общении. Потому что у меня трое братьев младших — это его три дяди, у него дедушка есть. О папе он в принципе не вспоминает и не скучает"

Также TAYANNA отметила, что Даниэлю скоро исполнится 6 лет, потому уже сейчас он активно готовится к школе и посещает различные кружки.

"Ему уже будет 6 лет в октябре. Он, конечно, ходит на различные кружки развивающие, на танцы — то, что ему нравится. То есть я прислушиваюсь к его пожеланиям. И вот сейчас я уже начала замечать, что он сам хочет читать, он несет мне книгу, он хочет сам буквы изучать"

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Новости шоу бизнеса, TAYANNA, Воспитание, Дети, Отношения, Певица, Семья, Сын.
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