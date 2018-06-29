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Настя Каменских удивила своей фигурой

Настя Каменских
09:58 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Звезда похвасталась стройной фигурой и длинными ножками.

Популярная украинская певица Настя Каменских опубликовала в своем Instagram свежее фото. На снимке артистка позирует в короткой черной юбке и белой майке с изображением Моны Лизы.

"Летом обожаю носить юбки и разноцветные сумки. А что вы любите из летних луков?" – спросила звезда у подписчиков.

Пользователи сети хвалят певицу за красивый внешний вид и стройную фигуру: "Воу, красотка", "Как всегда, просто сногсшибательный вид", "Я обожаю тебя, ты мая самая любимая певица", "Красивые кучеряшки....My love", "Очень красивая", "Отлично выглядишь, Настя", "Настя! Обычное фото, дело в том, что ты необычная! Очень, очень красивая, просто сказка", "Выглядишь шикарно и божественно", "Школьница".

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Настя Каменских, Певица, Фигура, Фото.
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