Актриса Джессика Честейн покрасовалась в новом платье на спецпоказе фильма "Женщина ходит первой".

Сегодня в США начинается прокат фильма «Женщина ходит первой» – независимой картины с Джессикой Честейн и Сэмом Рокуэллом в главных ролях, впервые представленной еще в сентябре прошлого года на кинофестивале в Торонто. В преддверии старта в кинотеатрах Джессика Честейн посетила специальный показ «Женщины» в Нью-Йорке в элегантном платье от Givenchy. «Женщина ходит первой» – балансирующая на грани вестерна и драмы история Кэролин Уэлдон, которая переехала из Бруклина в индейскую резервацию Стэндинг-Рок в Южной Дакоте, чтобы помочь местному вождю по кличке Сидящий Бык сохранить землю своего народа. Уэлдон писала письма федеральному правительству от имени Сидящего Быка и жила вместе с племенем на их земле в течение нескольких лет вместе с сыном. Сэм Рокуэлл в фильме играет главного антагониста – офицера, намеренного развязать войну с индейцами.