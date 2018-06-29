Даша Астафьева показала, как нужно заниматься в зале, чтобы иметь такие формы

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева показала, как с пользой проводит время в спортзале. На своей странице в Instagram она опубликовала два видеоролика с упражнениями, на одном из которых выполняет берпи.

"Наш сегодняшний сетик. Один. Из четырёх!!!" – подписала первое видео Астафьева.

Поклонники Даши восхитились ее силой воли, выдержкой и конечно же фигурой, а также похвалили артистку за то, что она не ленится, а поддерживают свою прекрасную форму.

"Дашааааа, какая ты молодец! Ты мотиватор! Благодаря твоему примеру у меня сегодня была первая тренировка в зале", "Машина", "Умница, пресик прокачала, а потом планочку не забудь сделать", "Молодец, что не ленишься заниматься", – написали поклонники.

"После берпи точно никакой фигни не съешь, по себе знаю", "Ты – мое вдохновение", "Даша, яка ти молодець", – похвалили Дашу фаны.