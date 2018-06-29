Серена Уильямс рассказала о женских инстинктах и желании оставить большой теннис ради второй беременности.

Американская профессиональная теннисистка Серена Уильямс стала главной героиней июльского номера модного журнала InStyle, в интервью которому рассказала о намерении уйти из большого тенниса, чтобы полностью посвятить себя материнству. В интервью с изданием Уильямс призналась, что слухи о том, что Америка рискует лишиться успешной теннисистки отчасти правдивы. Она отметила, что мысль оставить спорт появилась у нее в тот момент, когда она поняла, что страстно мечтает родить второго ребенка.