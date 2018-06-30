Светская львица Ким Кардашьян удивила фанатов резким похудением

Светская львица Ким Кардашьян пугает своих поклонников худобой. Факт резкого похудения никого бы не удивил, но звезда не подвержена такой "стройности", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 28 Июн 2018 в 12:35 PDT

На днях Ким выложила фото в платье от Versace. И фанаты были в шоке - звезда резко похудела!

"Вот это да! Ким так хорошо в этом весе!", "Теперь понятно, почему она столько тренировалась!".

"Вот это Канье Веста повезло!" - пишут в комментариях.