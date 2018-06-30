Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 30.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Трамп заявил, что США не собираются выходить из ВТО
Трамп заявил, что США не собираются выходить из ВТО
Новости: Китай отменит ограничения на иностранные инвестиции
Китай отменит ограничения на иностранные инвестиции
Новости: ЧМ-2018: где и когда смотреть матчи 1/8 финала 30 июня
ЧМ-2018: где и когда смотреть матчи 1/8 финала 30 июня
Новости: Большую часть углерода во Вселенной обнаружили в "космической смазке"
Большую часть углерода во Вселенной обнаружили в "космической смазке"
X

Светская львица Ким Кардашьян удивила фанатов резким похудением

Ким Кардашьян
06:59 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Ким Кардашьян опубликовала новое фото в своем аккаунте в социальной сети.

Светская львица Ким Кардашьян пугает своих поклонников худобой. Факт резкого похудения никого бы не удивил, но звезда не подвержена такой "стройности", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

 

На днях Ким выложила фото в платье от Versace. И фанаты были в шоке - звезда резко похудела!

"Вот это да! Ким так хорошо в этом весе!", "Теперь понятно, почему она столько тренировалась!".

"Вот это Канье Веста повезло!" - пишут в комментариях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Звезды, Знаменитости, Ким Кардашьян, Шоубиз.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Белла Хадид блестела на вечеринке в золотом платье от Versace До и после: люди, которым удалось победить рак (Фото) Серена Уильямс снялась в шикарной фотосессии

Последние новости

Полиция помешает захвату рейдерами выращенного урожая Неотразимый музей цифрового искусства в Токио (Фото) Ужасно крутая подборка отличного юмора, которая порадует тебя
Сегодня читают
01 Расписание всех матчей 1/8 финала ЧМ-2018
02 Правила общественного туалета: чего боятся мужчины
03 За один день на ЧМ-2018 Марадона зарабатывает 11 тысяч евро
04 Как американский лимузин спаровали с белорусским трактором (Видео)
05 Лидер сборной Германии - о трагическом вылете команды с ЧМ-2018
Новости сегодня
07:35 Украинец Сиренко завоевал титул WBF, нокаутировав соперника в первом раунде
07:30 В Японии спустя несколько секунд после запуска взорвалась ракета (Видео)
07:27 Знаменательные события в истории: 30 июня 2018 года
07:25 Гороскоп на сегодня, 30 июня 2018: все знаки зодиака
07:24 Смешные фотографии, от которых можно заливаться весь день
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Румынии перевернулся автобус с украинцами: среди пострадавших - дети
В Румынии перевернулся автобус с украинцами
Новости: Рева сообщил, когда могут повысить минимальную зарплату
Рева сообщил, когда могут повысить минимальную зарплату
Новости: Киев готов обменять 23 россиян на 23 политзаключенных украинцев
Денисова озвучила формулу обмена заключенными с РФ
Новости: Польза чернослива для организма человека
Польза чернослива для организма человека
Добавить комментарий
0