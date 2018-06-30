https://telegraf.com.ua/files/2018/06/bella-hadid-pereodevanie-na-stadione-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4187162-bella-hadid-zasvetilas-v-slishkom-otkrovennom-naryade.html
Белла Хадид засветилась в слишком откровенном наряде
07:48 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Известную модель Беллу Хадид сфотографировали на выходе из отеля.
Пышная грудь и кружевной бюстгальтер рвутся наружу из откровенного наряда Беллы Хадид. Белла часто показывает свои достоинства на подиуме и во время различных съемок. Но модель продолжает радовать своими формами поклонников и вне рабочих будней.
Вот, например, фотографы запечатлели Хадид во время ее ужина в ресторане в Риме. Белла выходила из заведения, когда папарацци сделали несколько снимков.
На модели был белоснежный приталенный костюм с огромным декольте, из которого виднелись кружевной бюстгальтер и пышная грудь. Дополнила свой образ Белла очками, маленькой сумочкой Fendi и мюли с белыми носками.
Telegraf.com.ua