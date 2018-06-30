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Белла Хадид засветилась в слишком откровенном наряде

Белла Хадид
07:48 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Известную модель Беллу Хадид сфотографировали на выходе из отеля.

Пышная грудь и кружевной бюстгальтер рвутся наружу из откровенного наряда Беллы Хадид. Белла часто показывает свои достоинства на подиуме и во время различных съемок. Но модель продолжает радовать своими формами поклонников и вне рабочих будней.

Вот, например, фотографы запечатлели Хадид во время ее ужина в ресторане в Риме. Белла выходила из заведения, когда папарацци сделали несколько снимков.

На модели был белоснежный приталенный костюм с огромным декольте, из которого виднелись кружевной бюстгальтер и пышная грудь. Дополнила свой образ Белла очками, маленькой сумочкой Fendi и мюли с белыми носками.

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Новости шоу бизнеса, Белла Хадид, Белла Хадид в откровенном наряде, Модели.
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