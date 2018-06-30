Регина Тодоренко шокировала поклонников необычным образом

Известная телеведущая, певица и звезда программы "Орел и решка" Регина Тодоренко опубликовала фото в причудливом наряде. На снимке девушка позирует в короткой розовой шубе, открытом купальнике и колготках в сетку. Судя по всему, это фото было сделано на съемках клипа "Пятница", который певица анонсировала в апреле.

"Если ждете сегодня #ПятницасРегиной, пишите в коментах, какие жирные ляшки отожрала)))!!!!" (орфография и пунктуация автора сохранены, – прим. ред.), – подписала снимок телеведущая.