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Регина Тодоренко шокировала поклонников необычным образом

Регина Тодоренко
17:44 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Подписчики посчитали наряд телеведущей вульгарным.

Известная телеведущая, певица и звезда программы "Орел и решка" Регина Тодоренко опубликовала фото в причудливом наряде. На снимке девушка позирует в короткой розовой шубе, открытом купальнике и колготках в сетку. Судя по всему, это фото было сделано на съемках клипа "Пятница", который певица анонсировала в апреле.

 

"Если ждете сегодня #ПятницасРегиной, пишите в коментах, какие жирные ляшки отожрала)))!!!!" (орфография и пунктуация автора сохранены, – прим. ред.), – подписала снимок телеведущая.

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