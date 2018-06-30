https://telegraf.com.ua/files/2018/06/a33396ad99181aa76af8d16f422728d0_fitted_740x0-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4189588-regina-todorenko-shokirovala-poklonnikov-neobyichnyim-obrazom.html
Регина Тодоренко шокировала поклонников необычным образом
17:44 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Подписчики посчитали наряд телеведущей вульгарным.
Известная телеведущая, певица и звезда программы "Орел и решка" Регина Тодоренко опубликовала фото в причудливом наряде. На снимке девушка позирует в короткой розовой шубе, открытом купальнике и колготках в сетку. Судя по всему, это фото было сделано на съемках клипа "Пятница", который певица анонсировала в апреле.
"Если ждете сегодня #ПятницасРегиной, пишите в коментах, какие жирные ляшки отожрала)))!!!!" (орфография и пунктуация автора сохранены, – прим. ред.), – подписала снимок телеведущая.
Telegraf.com.ua