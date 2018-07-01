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Настя Каменских рассказала, как полюбить себя и оставаться стройной

Настя Каменских
11:57 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Настя Каменских рассказала о своем питание.

Известная украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру под псевдонимом NK, рассказала о своем питании. По словам Каменских, схему питания для нее разрабатывал тренер.

«Я уже долгое время питаюсь согласно схеме, которую разработал под меня мой тренер: с учетом моего обмена веществ, режима, образа жизни. А это иногда и работа в вечернее время, и перелеты, и недосып — все это накладывает свой отпечаток на подход к питанию», — отметила певица.

«Но в целом, это овсянка по утрам, яичный белок (без желтка), белая или красная рыба на гриле, а также мясо птицы — индейки или курицы. Очень люблю один салат из огурцов, рукколы, перца, заправленных соевым соусом и оливковым маслом», — рассказала Каменских.

Звезда также посоветовала, как начать заниматься спортом и полюбить его. «Спорт важен и нужен как женщинам, так и мужчинам. Вопрос ведь не только в фигуре, но и в общем состоянии здоровья, самочувствии, даже настроении. Чтобы подружиться со спортом, нужно, как минимум начать им заниматься. Также очень важно четко понимать свою цель и осознавать, что работая постоянно, систематически, ты приближаешься к этой цели. Давая себе слабину, ты отходишь на шаг назад. Все мы люди, все мы имеем право расслабиться, но нужно принять, что за эту слабость надо не корить себя, а просто отработать с двойным усилием», — отметила певица.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Настя Каменских, Питание Насти Каменских, Секреты от Насти Каменских.
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