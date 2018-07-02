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10-летняя дочь Дженнифер Лопес стала писательницей
Новости шоу бизнеса: Дочь всемирно известной певицы Дженнифер Лопес Эмми написала свою первую книгу.
Об этом Джей Ло рассказала поклонникам на своей странице в Instagram.
Звездная мама отметила, что они готовятся к встрече с тремя издателями относительно издания рукописи.
Этот день особенный. Мы с Эмми едем на встречу с нашим первым издателем, чтобы рассказать ему идею книги, придуманную Эмми. Очень волнуемся,
– сообщила Дженнифер в видеообращении.
После этих слов маленькая Эмми показала титульный лист, на котором можно было прочитать название "Бог помогает мне".
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