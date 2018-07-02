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10-летняя дочь Дженнифер Лопес стала писательницей

Дженнифер Лопес
08:57 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Дочь всемирно известной певицы Дженнифер Лопес Эмми написала свою первую книгу.

Об этом Джей Ло рассказала поклонникам на своей странице в Instagram.

Звездная мама отметила, что они готовятся к встрече с тремя издателями относительно издания рукописи.

Этот день особенный. Мы с Эмми едем на встречу с нашим первым издателем, чтобы рассказать ему идею книги, придуманную Эмми. Очень волнуемся,

– сообщила Дженнифер в видеообращении.

После этих слов маленькая Эмми показала титульный лист, на котором можно было прочитать название "Бог помогает мне".

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Дженнифер Лопес, Дочь, Книга, Певица.
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