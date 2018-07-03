Фотографии людей, чья необычная красота приковывает к себе взгляд, заставляя смотреть на них снова и снова.

Фотографии людей, чья необычная красота приковывает к себе взгляд, заставляя смотреть на них снова и снова. Красота — очень субъективное понятие, точно также, как понятие странного. Одним нравится то, что нравится большинству, другому то, что отвергают и считают странным другие. Странный не значит "страшный", а всего лишь "отличающийся от других", а это между прочим одно из самых главных качеств, которое разжигает в людях огонь. В этой статье так много людей с изюминками, что она почти рулет.