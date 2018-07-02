Эти 105 фотографий создал британский фотограф Сэмюэль Борн, проведший семь плодотворных лет в Индии.

Эти 105 фотографий создал британский фотограф Сэмюэль Борн, проведший семь плодотворных лет в Индии. Борн прибыл в Калькутту в 1863 году, чтобы профессионально заниматься фотосъёмкой. Проработав до того банковским клерком, он увлекался фотографией и решил превратить хобби в основное занятие после успеха его работ на местных и международных выставках в Ноттингеме и в Лондоне. В Калькутте Борн стал партнёром уже работавшего там Уильяма Говарда, они переехали в Шимлу и основали фотостудию Howard & Bourne. Позднее к своим коллегам-соотечественникам присоединился фотограф Чарльз Шеперд, образовав Howard, Bourne & Shepherd. Но вскоре Говард ушёл из дела, а ателье продолжило работать под вывеской Bourne & Shepherd в центре Калькутты на протяжении более полутора веков. Возможно, это старейшая фотостудия в мире, проработавшая беспрерывно до 2016 года.