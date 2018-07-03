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В Калифорнии состоялась закрытая церемония прощания с отцом Майкла Джексона

Джо Джексон
16:38 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Церемония была частной и закрытой от прессы.

В понедельник, 2 июля, состоялась закрытая церемония прощания с отцом Майкла Джексона Джо Джексоном, который умер 27 июня в результате прогрессирующей болезни.

Джо Джексона похоронили на том же кладбище в северном пригороде Лос-Анджелеса Глендейле, где похоронен его сын Майкл Джексон.

На прощание собрались дочь Джо певица Джанет Джексон с маленьким сыном и другие родственники музыкального менеджера.

Отмечается, что общественная служба состоится в ближайшее время.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Джо Джексон, Майкл Джексон, Отец, Похороны, Прощание.
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В Калифорнии состоялась закрытая церемония прощания с отцом Майкла Джексона
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