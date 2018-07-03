https://telegraf.com.ua/files/2018/07/364x273_0_ec227adecc5ef85eb6a54331699e10db-364x273_0xc0a8393c_8721775601370466440-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4201422-v-kalifornii-sostoyalas-zakryitaya-tseremoniya-proshhaniya-s-ottsom-maykla-dzheksona.html
В Калифорнии состоялась закрытая церемония прощания с отцом Майкла Джексона
Новости шоу бизнеса: Церемония была частной и закрытой от прессы.
В понедельник, 2 июля, состоялась закрытая церемония прощания с отцом Майкла Джексона Джо Джексоном, который умер 27 июня в результате прогрессирующей болезни.
Джо Джексона похоронили на том же кладбище в северном пригороде Лос-Анджелеса Глендейле, где похоронен его сын Майкл Джексон.
На прощание собрались дочь Джо певица Джанет Джексон с маленьким сыном и другие родственники музыкального менеджера.
Отмечается, что общественная служба состоится в ближайшее время.
Telegraf.com.ua