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Бейонсе поделилась снимком с мужем и дочерью в Испании
19:15 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Певица разместила несколько ярких фото в Instagram.
Американская певица Бейонсе и ее супруг Джей Зи сейчас находятся в мировом гастрольном туре On the Run II.
Похоже, что супруги решили сделать перерыв между концертами и заглянуть на отдых в Испанию. Яркими фото Бейонсе поделилась на своей странице в Instagram.
С собой в тур звездные родители взяли свою 6-летнюю дочь Блу Айви. Напомним, у пары есть еще двое детей – близнецы, появившиеся на свет в июне прошлого года – Сэр и Руми.
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