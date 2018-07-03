Бейонсе поделилась снимком с мужем и дочерью в Испании

Американская певица Бейонсе и ее супруг Джей Зи сейчас находятся в мировом гастрольном туре On the Run II.

Похоже, что супруги решили сделать перерыв между концертами и заглянуть на отдых в Испанию. Яркими фото Бейонсе поделилась на своей странице в Instagram.

С собой в тур звездные родители взяли свою 6-летнюю дочь Блу Айви. Напомним, у пары есть еще двое детей – близнецы, появившиеся на свет в июне прошлого года – Сэр и Руми.