В былые времена пляжные наряды были не те, что сейчас!

В былые времена пляжные наряды были не те, что сейчас! Представляем вам несколько фотографий, снятых на пляжах в первой половине 20-го века. Как можно видеть по фото, в начале прошлого века люди ходили на пляж для того, чтобы отдохнуть с семьей и друзьями, устроить небольшой пикник, пройтись вдоль берега с любимым, искупаться. Сейчас мы делаем все то же, но наряды стали более откровенными и теперь на первый план выходит загар, загар и еще раз загар.