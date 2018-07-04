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Певица Зианджа опубликовала свои детские снимки

Певица Зианджа
14:30 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: В прошлом певицу знали как Бориса Апреля.

Украинская певица-трансгендер Зианджа показала свои детские фото. Снимки она разместила в Instagram-историях. Ранее Зианджа была известная всем как Борис Апрель (настоящее имя – Борис Круглов). Родился в поселке Черноморское, в Крыму.

 

В 17 лет Борис принял участие в шоу "Фабрика звезд" и "Фабрика звезд. Суперфинал". Певец гастролировал в Китае и жил в США. В 2014 году сделал каминг-аут и объяснил, что он – транссексуал. Позже певец сделал операцию по смене пола, стал девушкой и взял псевдоним Зианджа. В одном из интервью Зианджа призналась, что с детства чувствовала себя девочкой.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Борис Апрель, Детские фото, Детство, Зианджа, Певица.
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