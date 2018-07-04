https://telegraf.com.ua/files/2018/07/14_ls.1525176876-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4204985-nastya-kamenskih-pokazala-stilnyiy-obraz-na-kotoryiy-potratila-ogromnuyu-summu.html
Настя Каменских показала стильный образ, на который потратила огромную сумму
Новости шоу бизнеса: Начались съемки 9 сезона проекта "Х-фактор" и его знаменитые судьи понемножку показывают кадры рабочей атмосферы.
Съемки 9 сезона проекта "Х-фактор" в самом разгаре. В этом году радовать зрителей снова будет фантастическая четверка: Дмитрий Шуров, Олег Винник, Андрей Данилко и Настя Каменских.
Естественно, единственная девушка среди импозантных мужчин Настя Каменских должна быть на высоте! Поэтому к грандиозному старту "Х-фактора" модница NK скромничать не стала. Девушка оделась дорого и красиво, а фото наряда выложила в Инстаграм.
Красавица выбрала стильный черный костюм от ESCADA, стоимость которого почти 90 тысяч гривен! Пиджак стоит 70 440 гривен, а брюки — 18 120 гривен. Обула певица замшевые лодочки от MARSALA.
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