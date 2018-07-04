Настя Каменских показала стильный образ, на который потратила огромную сумму

Съемки 9 сезона проекта "Х-фактор" в самом разгаре. В этом году радовать зрителей снова будет фантастическая четверка: Дмитрий Шуров, Олег Винник, Андрей Данилко и Настя Каменских.

Естественно, единственная девушка среди импозантных мужчин Настя Каменских должна быть на высоте! Поэтому к грандиозному старту "Х-фактора" модница NK скромничать не стала. Девушка оделась дорого и красиво, а фото наряда выложила в Инстаграм.

Красавица выбрала стильный черный костюм от ESCADA, стоимость которого почти 90 тысяч гривен! Пиджак стоит 70 440 гривен, а брюки — 18 120 гривен. Обула певица замшевые лодочки от MARSALA.