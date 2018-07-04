Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 04.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: Для России нет "красных линий", в том числе и открытая война
Порошенко: Для России нет "красных линий", в том числе и открытая война
Новости: Газовые войны: сколько Украина уже взыскала с "Газпрома"
Газовые войны: сколько Украина уже взыскала с "Газпрома"
Новости: Цыганков принес "Динамо" победу в Австрии
Цыганков принес "Динамо" победу в Австрии
Новости: Ивана Купала 2018: что ни в коем случае нельзя делать в этот день
Ивана Купала 2018: что ни в коем случае нельзя делать в этот день
X

Настя Каменских показала стильный образ, на который потратила огромную сумму

Настя Каменских
20:07 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Начались съемки 9 сезона проекта "Х-фактор" и его знаменитые судьи понемножку показывают кадры рабочей атмосферы.

Съемки 9 сезона проекта "Х-фактор" в самом разгаре. В этом году радовать зрителей снова будет фантастическая четверка: Дмитрий Шуров, Олег Винник, Андрей Данилко и Настя Каменских.

 

Thanks to @cardi_manufactura @escadaofficial @marsalaofficial

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux)

 

Естественно, единственная девушка среди импозантных мужчин Настя Каменских должна быть на высоте! Поэтому к грандиозному старту "Х-фактора" модница NK скромничать не стала. Девушка оделась дорого и красиво, а фото наряда выложила в Инстаграм.

 

#kiss you with my #cherry lips

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux)

 

Красавица выбрала стильный черный костюм от ESCADA, стоимость которого почти 90 тысяч гривен! Пиджак стоит 70 440 гривен, а брюки — 18 120 гривен. Обула певица замшевые лодочки от MARSALA.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Модный лук, Настя Каменских, Образ, Певица, Фотографии.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Известный певец рассказал, почему в начале карьеры с ним никто не хотел сотрудничать Певица Зианджа опубликовала свои детские снимки Известные дети, которые, точь-в-точь как их родители (Фото)

Последние новости

Гассиев: Усик - мой самый серьезный соперник Суд вновь арестовал акции двух крупнейших газовых проектов "Газпрома" ПСЖ и Челси готовят обмен игроками
Сегодня читают
01 Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира
02 Роналду рассказал, в каком клубе продолжит карьеру
03 Суповая диета: простой способ быстро скинуть вес
04 Расписание всех матчей 1/4 финала ЧМ-2018
05 Кулаком с разбега и ногой в прыжке: грандиозная драка в отборе на ЧЕ по баскетболу (Видео)
Новости сегодня
21:17 Наталья Могилевская поделилась пляжным снимком с отдыха в Одессе (Видео)
21:12 Современные дом-сарай с крутым дизайном внутри (Фото)
20:44 Смех да и только: забавные случаи, которые подарят вам много позитива
20:32 ЦИК Турции огласил окончательные результаты выборов
20:27 Грудастая балерина: Надежда Мейхер-Грановская показала, как занимается балетом
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Почти осень: Киев побил два температурных рекорда
Почти осень: Киев побил два температурных рекорда
Новости: Разрешено все, что прямо не запрещено: Порошенко подписал закон о валюте
Порошенко подписал закон о валюте
Новости: Аналитики назвали лучшие приложения для iPhone
Аналитики назвали лучшие приложения для iPhone
Новости: Надя Дорофеева опубликовала откровенное фото с мужем на Бали
Надя Дорофеева опубликовала откровенное фото с мужем на Бали
Добавить комментарий
0