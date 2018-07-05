Эта женщина попала в руки хирурга-шарлатана и вот что из этого вышло...

Эта женщина попала в руки хирурга-шарлатана и вот что из этого вышло...С каждым годом спрос на работу пластических хирургов увеличивается, ведь люди хотят выглядеть моложе и красивее. Но к сожалению не все из них - высокопрофессиональные врачи, некоторые являются отъявленными мошенниками, которые могут испортить вам жизнь раз и навсегда. Героиню нашей подборки зовут Раджи Наринесинг, и она наткнулась на пластического хирурга-шарлатана, который вместо того, чтобы сделать ее привлекательнее, изуродовал лицо до неузнаваемости.