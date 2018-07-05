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Тина Кароль похвасталась нежным платьем от украинского дизайнера

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Тина Кароль
16:44 Сегодня Телеграф
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Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Тина Кароль предстала перед белорусскими поклонниками в нежном белом платье в цветочек.

Сегодня, Тина Кароль приехала в Минск. Поклонники ее встретили с цветами и песней на украинском языке "Перечикати". Тина была очень рада такому сюрпризу, с лица не исчезала улыбка.

 

Я не верю! Это точно не сон? Я невероятно счастлива!!! Тина говорила, чтобы мы мечтали смело! И я мечтала, даже когда казалось, что это невозможно. И сегодня не была уверена, что всё получится. Но я бежала изо всех сил, чтоб успеть к своей мечте! В прямом смысле. Но так получилось, что я успела и даже пришлось какое-то время подождать Но эти чувства прекрасны. Космические чувства. Я привыкла видеть её через экран телефона, один раз на концерте. Но так, чтоб рядом-рядом - это же невероятно! Мечта, которая исполнилась Настолько искренняя, нежная, красивая, самая-самая! Сильно люблю! И безумно благодарна за такую возможность! За эту встречу и просто за то, что она есть! А ведь впереди ещё концерт! Схожу с ума от счастья! Всем желаю, чтоб и ваши мечты сбывались! #тинакароль

Публикация от Люба (@byba_sinona)

Отметим, Тина Кароль приехала в шелковом платье украинского дизайнера "ELENAREVA", которое приобрела за 27 тысяч гривен. Певице платье подошло идеально, ведь оно в стиле Тины. 

Тина приехала в хорошем настроение и фотографировалась со всеми желающими. 

По поводу наряда, то платья этого дизайнера носят неординарные, творческие и элегантные женщины. Образ дополнила белой обувью, нежными локонами и красной помадой. 

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