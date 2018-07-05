Тина Кароль похвасталась нежным платьем от украинского дизайнера

Сегодня, Тина Кароль приехала в Минск. Поклонники ее встретили с цветами и песней на украинском языке "Перечикати". Тина была очень рада такому сюрпризу, с лица не исчезала улыбка.

Отметим, Тина Кароль приехала в шелковом платье украинского дизайнера "ELENAREVA", которое приобрела за 27 тысяч гривен. Певице платье подошло идеально, ведь оно в стиле Тины.

Тина приехала в хорошем настроение и фотографировалась со всеми желающими.

По поводу наряда, то платья этого дизайнера носят неординарные, творческие и элегантные женщины. Образ дополнила белой обувью, нежными локонами и красной помадой.