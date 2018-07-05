Николай Тищенко похвастался новой рубашкой

Украинский телеведущий шоу "Мастер Шеф", "Ревизор" и молодой отец Николай Тищенко завзятый любитель покрасоваться. Он очень щепетильно подходит к выбору гардероба. Доказательства тому его аккаунт в Instagram, где телеведущий многих украинских шоу постит селфи в стильных образах.

Сегодня Николай опубликовал селфи в зеркале, где он хвастается своей новой рубашкой. Образ дополнил черными очками.

Снимок подписал так: "Все под контролем. сначало работа. а пончики потом ... Жену с работы не забрать )) Так все уютно в @clipse.kiev , уходить не хочется !Ps выгуливаю рубашку @hayk_avanesyan".