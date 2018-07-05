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Николай Тищенко похвастался новой рубашкой

Николай Тищенко
22:17 Сегодня Телеграф
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Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Николай Тищенко в своем Instagram опубликовал новый снимок в зеркале, где демонстрирует свою новую рубашку.

Украинский телеведущий шоу "Мастер Шеф", "Ревизор" и молодой отец Николай Тищенко завзятый любитель покрасоваться. Он очень щепетильно подходит к выбору гардероба. Доказательства тому его аккаунт в Instagram, где телеведущий многих украинских шоу постит селфи в стильных образах. 

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Сегодня Николай опубликовал селфи в зеркале, где он хвастается своей новой рубашкой. Образ дополнил черными очками. 

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Снимок подписал так: "Все под контролем. сначало работа. а пончики потом ... Жену с работы не забрать )) Так все уютно в @clipse.kiev , уходить не хочется !Ps выгуливаю рубашку @hayk_avanesyan". 

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Мастер-шеф, Николай Тищенко, Ревизор, Рубашка, Телеведущий, Фото, Шоу.
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