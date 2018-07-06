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Тина Кароль позировала в романтичном платье
04:44 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: В микроблоге любимой миллионами поклонников певицы Тины Кароль появился новый фотоснимок, на котором она запечатлена в роскошном наряде.
Шелковое платье оригинального кроя, декорированное оборками, идеально подчеркивает стройную фигуру Тины Кароль. А флористический принт придает образу легкости и романтичности.
Look довершает эффектный мейк-ап, подчеркивающий выразительную красоту поп-дивы и роскошные белокурые локоны.
Подписчики исполнительницы щедро осыпали ее многочисленными комплиментами, отметив, что в кадре она выглядит потрясающе красиво.
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