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Тина Кароль позировала в романтичном платье

Тина Кароль
04:44 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В микроблоге любимой миллионами поклонников певицы Тины Кароль появился новый фотоснимок, на котором она запечатлена в роскошном наряде.

Шелковое платье оригинального кроя, декорированное оборками, идеально подчеркивает стройную фигуру Тины Кароль. А флористический принт придает образу легкости и романтичности.

Look довершает эффектный мейк-ап, подчеркивающий выразительную красоту поп-дивы и роскошные белокурые локоны.

Подписчики исполнительницы щедро осыпали ее многочисленными комплиментами, отметив, что в кадре она выглядит потрясающе красиво.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Звезды, Знаменитости, Тина Кароль, Фото.
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