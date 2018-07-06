Что как не поцелуй лучше всего выражает чувства?

Что как не поцелуй лучше всего выражает чувства? Да, красивые слова и жесты это прекрасно и они также отражают симпатию, но страстный или наоборот нежный и робкий поцелуй расскажет о чувствах лучше любых слов. А вы знали, что 6 июля празднуется день поцелуев? Если нет, то у вас ещё есть время, чтобы подготовится к этому дню. А сегодня мы решили показать вам самые известные поцелуи в истории. Это и знаменитые поцелуи из фильмов, поцелуи из мультиков и просто поцелуи из повседневной жизни.