Всемирный день поцелуя отмечают ежегодно 6 июля.

Всемирный день поцелуя отмечают ежегодно 6 июля. К этому дню мы подготовили подборку самых скандальных поцелуи звезд, которые вошли в историю шоу-бизнеса.