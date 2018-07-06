Всемирный день поцелуя отмечают ежегодно 6 июля.
Всемирный день поцелуя отмечают ежегодно 6 июля. К этому дню мы подготовили подборку самых скандальных поцелуи звезд, которые вошли в историю шоу-бизнеса.
Всемирный день поцелуя отмечают ежегодно 6 июля. К этому дню мы подготовили подборку самых скандальных поцелуи звезд, которые вошли в историю шоу-бизнеса.
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