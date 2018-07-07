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Бритни Спирс опубликовала новый снимок с любимым
13:46 Сегодня Телеграф
Телеграф
Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: Бритни Спирс выложила в своем Instagram новый снимок с бойфрендом.
Напомним, Знаменитая певеца Бритни Спирс начала встречаться с 24-летним тренером Сэмом Асгари. Безумная любовь заполонила певицу и она не стала скрывать их отношения.
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Многие думали, что их роман фикция или чувства Сэма не искрение, но эти слухи исчезли. Певица счастлива с новым мужчиной и периодически выглаживает новые снимки с ним.
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Сегодня певица опубликовала новый снимок с любимым. Они весело проводят свое свободное время - купаясь вместе.
Фото певица подписала: "Вы когда-нибудь плавали так сильно, что начинаете чувствовать себя рыбой?".
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