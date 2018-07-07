Бритни Спирс опубликовала новый снимок с любимым

Напомним, Знаменитая певеца Бритни Спирс начала встречаться с 24-летним тренером Сэмом Асгари. Безумная любовь заполонила певицу и она не стала скрывать их отношения.

Многие думали, что их роман фикция или чувства Сэма не искрение, но эти слухи исчезли. Певица счастлива с новым мужчиной и периодически выглаживает новые снимки с ним.

Сегодня певица опубликовала новый снимок с любимым. Они весело проводят свое свободное время - купаясь вместе.

Фото певица подписала: "Вы когда-нибудь плавали так сильно, что начинаете чувствовать себя рыбой?".