Джим Парсонс трогательно поздравил свою маму с юбилеем

Американский актер Джим Парсонс, более известный за ролью Шелдона Купера в комедийном сериале «Теория большого взрыва», сегодня (9 июля) выложил на своей странице в Instagram фото со своей семьей, прикрепив очень нежный комментарий. В нем Джим Парсонс поздравляет маму с 70-летием.

Также он рассказывает о том, что его мать не только хороший человек, всеми любимая женщина, но победитель и борец, который поставил на ноги своих детей, мама, которая поверила в талант своего сына.

"Спасибо мама; я люблю тебя и с днем рождения!" - закончил свое поздравление актер.