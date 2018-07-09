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Джим Парсонс трогательно поздравил свою маму с юбилеем
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11:17 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Американский актер Джим Парсонс поздравил свою маму с днем рождения, чем растрогал сердца своих поклонников.
Американский актер Джим Парсонс, более известный за ролью Шелдона Купера в комедийном сериале «Теория большого взрыва», сегодня (9 июля) выложил на своей странице в Instagram фото со своей семьей, прикрепив очень нежный комментарий. В нем Джим Парсонс поздравляет маму с 70-летием.
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Также он рассказывает о том, что его мать не только хороший человек, всеми любимая женщина, но победитель и борец, который поставил на ноги своих детей, мама, которая поверила в талант своего сына.
"Спасибо мама; я люблю тебя и с днем рождения!" - закончил свое поздравление актер.
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