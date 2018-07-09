Эванджелин Лилли потешила поклонников фильма "Человек-муравей и Оса"

Канадская актриса Эванджелин Лилли, известная за ролями Тауриэль в трилогии "Хоббит" и Хоуп ван Дайн (Оса) в фильме "Человек-муравей и Оса" порадовала своих поклонников фото в Instagram.

4 июля состоялась премьера супергеройского фильма "Человек-муравей и Оса". Актриса главной женской роли Эванджелин Лили выложила фото в образе Осы, где она пьет с фляги.

Прокомментировав фото: "Спасибо, что сделали "Человек-муравей и Оса", фильм номер 1 в Америке и в мире в эти выходные!!! Это для вас, ребята, наши фанаты, друзья, союзники и энтузиасты комиксов. Мы любим вас!"

Поклонники были приятно удивлены и поздравили актрису с выходом фильма.