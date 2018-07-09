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Эванджелин Лилли потешила поклонников фильма "Человек-муравей и Оса"

Эванджелин Лилли.
13:44 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Канадская актриса Эванджелин Лилли порадовала своих поклонников и фанатов комиксов.

Канадская актриса Эванджелин Лилли, известная за ролями Тауриэль в трилогии "Хоббит" и Хоуп ван Дайн (Оса) в фильме "Человек-муравей и Оса" порадовала своих поклонников фото в Instagram.

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4 июля состоялась премьера супергеройского фильма "Человек-муравей и Оса". Актриса главной женской роли Эванджелин Лили выложила фото в образе Осы, где она пьет с фляги.

В украинский прокат выходит фильм "Человек-муравей и Оса"

Прокомментировав фото: "Спасибо, что сделали "Человек-муравей и Оса", фильм номер 1  в Америке и в мире в эти выходные!!! Это для вас, ребята, наши фанаты, друзья, союзники и энтузиасты комиксов. Мы любим вас!"

Поклонники были приятно удивлены и поздравили актрису с выходом фильма.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Актриса, Комиксы, Фильм, Человек-муравей и Оса, Эванджелин Лилли.
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