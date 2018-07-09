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Восходящая звезда Анна Тринчер попрощалась со школой

Анна Тринчер
17:11 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская молодая звезда Анна Тринчер поделилась шикарным фото в Instagram.

Суперфиналистка шоу "Голос страны", актриса сериала "Школа" Анна Тринчер выложила в Instagram фото в роскошном платье. В правой руке она держит аттестат, а в левой медаль, которую артистка прикусывает. Молодая звезда закончила школу и отпраздновала выпускной.

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"Вот и закрылась огромная и тяжелая книга под названием "Школа"... Это был сложный путь... очень. Готовилась, что б хорошо сдать экзамены и у меня получилось. Спасибо всем, кто был рядом, кто научил меня быть сильнее, кто предавал и кто поддерживал... Открываем новую книгу "Универ"? Вы со мной?" - прокомментировала фото Анна Тринчер.

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Новости шоу бизнеса, Актриса, Анна Тринчер, Выпускной, Певица, Школа.
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