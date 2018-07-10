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Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон обворожили публику на крестинах принца Луи

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Принц Джордж и принцесса Шарлотта
12:23 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Принц Джордж и принцесса Шарлотта вызвали у британской публики, любимцами которой они являются, интерес и восторг.

На крестинах младшего брата принц Джордж и принцесса Шарлотта появились в праздничных нарядах. Старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма, которому скоро исполнится пять лет, был одет в белую рубашку и темные шорты. Его трехлетняя сестра, как и подобает маленькой принцессе, появилась в прелестном белом платье с небесно-голубым рисунком и такого же оттенка ободком в волосах.

Если принцесса Шарлотта на крестинах присутствовала впервые, то принц Джордж с этим религиозным обрядом уже знаком — три года назад он принимал участие в церемонии крещения трехмесячной сестры. Тогда он, появившись на публике в красных шортах и белой рубашке с вышивкой, шел за руку с принцем Уильямом и периодически держался за коляску, что выглядело невероятно трогательно.

Ради крестин принца Луи его брату и сестре не пришлось пропускать занятия: за неделю до важной церемонии принц Джордж перестал ходить в школу, у принцессы Шарлотты тоже начались каникулы.

 

В Королевскую часовню Сент-Джеймского дворца старшие дети герцога и герцогини Кембриджских пришли за руки с отцом, который подвел их к архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби. "Молодец", — сказал архиепископ поприветствовавшей его принцессе. Из часовни Джорджа и Шарлотту вывел тоже отец, принц Уильям.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Крестины, Наряды, Принц Джордж, принц Луи, Принцесса Шарлотта, Фотографии.
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