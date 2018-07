Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон обворожили публику на крестинах принца Луи

На крестинах младшего брата принц Джордж и принцесса Шарлотта появились в праздничных нарядах. Старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма, которому скоро исполнится пять лет, был одет в белую рубашку и темные шорты. Его трехлетняя сестра, как и подобает маленькой принцессе, появилась в прелестном белом платье с небесно-голубым рисунком и такого же оттенка ободком в волосах.

Если принцесса Шарлотта на крестинах присутствовала впервые, то принц Джордж с этим религиозным обрядом уже знаком — три года назад он принимал участие в церемонии крещения трехмесячной сестры. Тогда он, появившись на публике в красных шортах и белой рубашке с вышивкой, шел за руку с принцем Уильямом и периодически держался за коляску, что выглядело невероятно трогательно.

Ради крестин принца Луи его брату и сестре не пришлось пропускать занятия: за неделю до важной церемонии принц Джордж перестал ходить в школу, у принцессы Шарлотты тоже начались каникулы.

Sorry for the delayed tweets! Have been filming. Very peaceful atmosphere here at St James’s Palace and the weather is perfect!

Short video of William, Kate, George, Charlotte, Louis, Meghan, Harry, Charles and Camilla arriving for the #RoyalChristening... pic.twitter.com/wLjzimElX9

— Omid Scobie (@scobie) 9 июля 2018 г.