Как Андре Тан и другие известные персоны с праздником Влада Яму поздравляли

Украинскому танцору, члену жюри множества талан-шоу в Украине, а также судье юмористического шоу "Лига Смеха" Владу Яме сегодня исполнилось 36 лет. Поздравления стартовали из программы "Сніданок з 1+1".

На своей странице Яма выложил фото с телеведущими Нелей Шовкопляс и Егором Гордеевым и подписал: "Полетели поздравлялки...".

А на странице телепередачи в Instagram выложено фото виновника торжества, назвав именинника "вечно молодым", а также призвали присоединится к поздравлению "главному танцору страны". Отмечать было еще рано, поэтому Влад Яма отравился в тренажерный зал.

Но самым интересным поздравлением в Instagram было от дизайнера Андре Тана: "С днём рождения!!! Желаю чтобы наконец вся Украина научилась правильно танцевать, с тобой это возможно!!! Ты Талант и Бог танца. Надеюсь скоро сходим в кино семьями!!!". Телеведущая Оксана Марченко, поздравляя именинника, призналась, что жалеет о том, что Влад так и не научил ее танцевать.

А радиоведущий Слава Демин в честь дня рождения исполнил песню "Happy Birthday" зажигательно пританцовывая в студии Люкс ФМ.