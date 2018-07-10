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Как Андре Тан и другие известные персоны с праздником Влада Яму поздравляли

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Влад Яма
16:37 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сегодня (10 июля) у Влада Ямы именины, он с самого утра получает поздравления.

Украинскому танцору, члену жюри множества талан-шоу в Украине, а также судье юмористического шоу "Лига Смеха" Владу Яме сегодня исполнилось 36 лет. Поздравления стартовали из программы "Сніданок з 1+1".

Влад Яма показал, как выглядел в 16 лет

На своей странице Яма выложил фото с телеведущими Нелей Шовкопляс и Егором Гордеевым и подписал: "Полетели поздравлялки...".

А на странице телепередачи в Instagram выложено фото виновника торжества, назвав именинника "вечно молодым", а также призвали присоединится к поздравлению "главному танцору страны". Отмечать было еще рано, поэтому Влад Яма отравился в тренажерный зал.

Но самым интересным поздравлением в Instagram было от дизайнера Андре Тана: "С днём рождения!!! Желаю чтобы наконец вся Украина научилась правильно танцевать, с тобой это возможно!!! Ты Талант и Бог танца. Надеюсь скоро сходим в кино семьями!!!". Телеведущая Оксана Марченко, поздравляя именинника, призналась, что жалеет о том, что Влад так и не научил ее танцевать.

А радиоведущий Слава Демин в честь дня рождения исполнил песню "Happy Birthday" зажигательно пританцовывая в студии Люкс ФМ.

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Новости шоу бизнеса, 1+1, Андре Тан, Влад Яма, День рождения, Оксана Марченко, Слава Демин.
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