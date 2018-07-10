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"Джеку Воробью" предъявляют обвинение за избиение коллеги

Джонни Депп.
18:22 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Эксцентричный актер Джонни Депп снова в центре скандала.

Голливудский актер Джонни Депп в последнее время никак не вылазят из скандалов, в которые он попадал еще несколько месяцев назад. В этот раз мужчина Грег Брукс заявил, что тот его избил на съемочной площадке фильма "Город лжи".

 Инцидент произошел в апреле прошлого года, когда Грег позволил себе критические высказывания относительно сцены, где играли друзья актера. Тогда Депп, по словам мужчины, находился в состоянии алкогольного опьянения и нарвался на драку, используя нецензурную лексику.

После этого вмешались охранники Деппа и увели его. Брукс добавил, что актер "злонамеренно и сильно дважды ударил его в грудную клетку", в результате чего Брукс пострадал физически и эмоционально. После того, как Грег пообещал не обращаться в суд, его уволили со съемочной площадки кинокартины. Наконец мужчина решился разобраться с обидчиком.

"Он хотел заставить истца страдать от унижения. Алкогольное опьянение и вспыльчивость Деппа создали враждебную, оскорбительную и опасную рабочую среду," – говорится в судебном иске.

Представители Джонни Деппа эту ситуацию пока не прокомментировали.

 

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Новости шоу бизнеса, Актер, Джонни Депп, Драка, Избиение, Колега, Певец.
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