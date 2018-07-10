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Супермодель Ирина Шейк поделилась горячим фото

Ирина Шейк.
22:38 Вт, 10 Июль 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Ирина Шейк показала интимный снимок из фотосессии в Instagram.

Ирина Шейк взбудоражила сеть новым сексуальным фото: российская супермодель лежала в мелкой воде, прикрыв обнаженную грудь большими ракушками. Из одежды на звезде были только светлые трусы, которые едва виднелись на фотографии. Модель закрыла глаза и игриво приоткрыла рот, что придало пикантность черно-белому фото.

Стоит отметить, что Ирина Шейк имеет роскошную фигуру. На снимке видно, что молодая мама отнюдь не забывает про спортзал, потому что ее формы смотрятся идеально.

Это не единственное пикантное фото, которым поделилась Ирина Шейк. На другом снимке модель позирует со своими российскими коллегами – Натальей Водяновой и Натальей Полевщиковой.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Ирина Шейк, Обнаженная, супермодель, Фотография.
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