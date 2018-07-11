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Кайли Дженнер появилась на обложке популярного журнала

Кайли Дженнер
20:02 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Звезда Дженнер украсила обложку журнала Forbes.

Журнал Forbes представил обложку августовского номера, которую украсила 20-летняя Кайли Дженнер – звезда реалити-шоу и владелица косметического бренда.

По информации издания, благодаря своей линейке косметики Kylie Cosmetics девушка заработала 900 миллионов долларов. В целом в списке 60 самых богатых женщин Америки, 20-летняя Дженнер заняла 27 место.

Кайли запустила свой бренд только два года назад, и за это время марка продемонстрировала потрясающие результаты.

Как только ее прибыль превысит отметку в один миллиард долларов, она подвинет основателя Facebook Марка Цукерберга, как самого молодого миллиардера, который достиг таких состояний в 26 лет.

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Новости шоу бизнеса, Forbes, Кайли Дженнер, Кайли Дженнер на обложке Forbes, Кайли Дженнер на обложке журнала.
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