https://telegraf.com.ua/files/2018/07/1524042497_kylie-jenner-pink-hair-instagram-2-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4234951-kayli-dzhenner-poyavilas-na-oblozhke-populyarnogo-zhurnala.html
Кайли Дженнер появилась на обложке популярного журнала
Новости шоу бизнеса: Звезда Дженнер украсила обложку журнала Forbes.
Журнал Forbes представил обложку августовского номера, которую украсила 20-летняя Кайли Дженнер – звезда реалити-шоу и владелица косметического бренда.
По информации издания, благодаря своей линейке косметики Kylie Cosmetics девушка заработала 900 миллионов долларов. В целом в списке 60 самых богатых женщин Америки, 20-летняя Дженнер заняла 27 место.
Кайли запустила свой бренд только два года назад, и за это время марка продемонстрировала потрясающие результаты.
Как только ее прибыль превысит отметку в один миллиард долларов, она подвинет основателя Facebook Марка Цукерберга, как самого молодого миллиардера, который достиг таких состояний в 26 лет.
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