Горячее видео со съемок Эшли Грэм топлесс (Видео)

Модель показала, что, несмотря на размер "plus", имеет красивое сексуальное тело. Известная американская plus size-модель Эшли Грэм приняла участие в очередной сексуальной фотосессии для бренда купальников. Эшли позировала у воды в купальниках от фирмы Swimsuits for All, с которой сотрудничает уже в четвертый раз. В фотосессии модель позировала также и топлесс. Грэм заявила, что посвящает данную работу единству женщин. Она призвала девушек объединиться, а не разделяться по размеру, указанному на бирке. Напомним, 30-летняя Эшли Энн Грэм наиболее известна как модель для "plus-size"-магазина Lane Bryant. Она появлялась на обложке журнала Elle Quebec, также появлялась в модных журналах Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour и Elle UK.