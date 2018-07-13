Мы собрали фотографии кумиров почти 30-летней давности и сравнили их с их сегодняшними снимками.

Сейчас сложно представить, что Дженнифер Энистон когда-то была шатенкой, Николь Кидман рыжей бестией с почти африканскими кудрями, а Брюс Уиллис носил бороду и густую шевелюру… Стиль многих знаменитостей потерпел большие изменения за последние годы, многих просто невозможно узнать на старых фотографиях. Мы собрали фотографии кумиров почти 30-летней давности и сравнили их с их сегодняшними снимками. Давайте посмотрим, как время сказалось на звездах Голливуда.