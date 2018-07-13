Уилл Смит показал танцы в Будапеште (Видео)

49-летний актер Уилл Смит принял участие в необычном челлендже, который пользователи запустили в Instagram. Его суть заключается в том, чтоб станцевать под песню канадского рэпера Дрейка "In My Feeling".

Для того, чтобы выполнить "задание" актер забрался на мост в Будапеште и решил устроить танцы именно там. Весь процесс он снимал на камеру.

"Последний день в Будапеште. Я проснулся в "In My Feeleng". Наверху было страшно", – подписал видео актер.