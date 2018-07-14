Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 14.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Маккейн: Если Трамп не готов привлечь Путина к ответственности, саммит надо отменить
Маккейн: Если Трамп не готов привлечь Путина к ответственности, саммит надо отменить
Новости: СБУ обезвредила группу торговцев оружием на Донбассе
СБУ обезвредила группу торговцев оружием на Донбассе
Новости: Бельгия - Англия: 1:0 онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Бельгия - Англия: 1:0 онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Новости: Специалисты обнаружили древнюю окаменелость
Специалисты обнаружили древнюю окаменелость
X

Стать авторитетом самому себе: Надежда Мейхер опубликовала философский пост

Надежда Мейхер
12:13 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Известная певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" поделилась с фанами своими рассуждениями о жизни.

Последнее время звезды все чаще используют социальные сети для общения со своими поклонниками, рекламы своих концертов и товаров. Не стала исключением и Надежда Мейхер. Певица активно публикует свои фотографии, не забывая подкреплять их интересными текстами. 

Так вчера бывшая участница "ВИА Гры" разместила свой снимок, добавив к нему весьма интересный пост о жизни, о познании самого себя. 

 

Жизнь многоликая, как и мы... И лучшее, что с нами может произойти, это принятие себя в своём же многообразии... Стать авторитетом самому себе... Потому, что никто так что глубоко нас не чувствует как мы... Узнайте себя, да, без ошибок это не возможно. Но только так вы станете глубже, интересным прежде всего самому себе... Не бойтесь. Те, кто осуждают, ненавидят—завидуют. Им ведь страшно быть собой. Быть разным...Но если вам проще чтобы за вас прожили Вашу жизнь другие, это Ваше право. Толь потом, когда будет поздно, не вините других, вы им это сами позволили, помните?! Да, были времена, и я теряла эту нить. Но снова и снова возвращалась к себе. Не прогибайтесь под изменчивый...

"Жизнь многоликая, как и мы... И лучшее, что с нами может произойти, это принятие себя в своем же многообразии... Стать авторитетом самому себе... Потому, что никто так что глубоко нас не чувствует как мы... Узнайте себя, да, без ошибок это не возможно. Но только так вы станете глубже, интересным прежде всего самому себе... Не бойтесь. Те, кто осуждают, ненавидят—завидуют. Им ведь страшно быть собой. Быть разным...Но если вам проще чтобы за вас прожили Вашу жизнь другие, это Ваше право. Толь потом, когда будет поздно, не вините других, вы им это сами позволили, помните?! Да, были времена, и я теряла эту нить. Но снова и снова возвращалась к себе. Не прогибайтесь под изменчивый...", - написала Надежда.

Подписчики певицы высоко оценили такие слова своего кумира, попросив почаще публиковать подобные посты: "Чаще бы такие вдохновляющие слова читать. Потому что в инстаграм заходить уже вообще не интересно...одни фрики с губищами и полуголые тела,понты,понты и пафос. Ваш ак как глоток воздуха здесь)))Мудрый вы человек!", "Золотые слова!!!!", "Какая вы мудрая !!! Я к слову с вами полностью солидарна", "Как здорово, что такие женщины дарят миру людей) счастливые дети у мудрой и красивой женщины".

Не смогли фанаты промолчать и про новый образ Надежды Мейхер, которая сделала себе короткую прическу. К слову, на фото певица выглядит весьма драматично. 

"Надя тебе любой образ к лицу,незабываемая", "My love is amazing and beautiful", "Твоя стрижка напоминает мне девушку из фильма Леон", "Як завжди чарівна", - прокомментировали снимок пользователи Instagram.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Виа Гра, Надежда Мейхер, Надежда Мейхер-Грановская.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Тяжело быть женой принца: вот почему Меган Маркл должна ходить на каблуках "Тетя решила хайпануть": продюсер Лободы осудила слова Тины Кароль Проблемы богатых людей, которые простым непонятны (Фото)

Последние новости

Модрич: Завтра в Хорватии произойдет землетрясение Джастин Бибер показал новый снимок с невестой Хейли Болдуин Cкончался украинец, пострадавший от нападения российского туриста в Анталии
Сегодня читают
01 Трамп: Результаты встречи с Путиным могут быть неожиданными
02 Дело на 700 миллионов: США разоблачили схему "семьи Януковича"
03 "Динамо" отгрузило девять голов сопернику в контрольном матче (Видео)
04 Франция - Хорватия: что говорят букмекеры накануне финала ЧМ-2018
05 Бельгия – Англия: прогноз букмекеров на матч за третье место на ЧМ-2018
Новости сегодня
18:00 ООС: Оккупанты нарушали перемирие почти по всей линии столкновения
17:55 "Пусть победит сильнейший": Далич о финале ЧМ-2018
17:34 Белый дом: Полувековая война с бедностью практически завершена
17:32 ФИФА не стала наказывать Виду за второе видео "Слава Украине"
17:30 Смешно до слез: курьезные снимки, которые сделали в самый подходящий момент
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Увеличение оборонных расходов: Маас раскритиковал Трампа
Увеличение оборонных расходов: Маас раскритиковал Трампа
Новости: Кабмин намерен усилить ответственность туркомпаний
Кабмин усилит ответственность туркомпаний
Новости: Знаменитую достопримечательность Индии могут снести
Знаменитую достопримечательность Индии могут снести
Новости: Врачи назвали еще одно негативное последствие курения
Врачи назвали еще одно негативное последствие курения
Добавить комментарий
0