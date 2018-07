Стать авторитетом самому себе: Надежда Мейхер опубликовала философский пост

Последнее время звезды все чаще используют социальные сети для общения со своими поклонниками, рекламы своих концертов и товаров. Не стала исключением и Надежда Мейхер. Певица активно публикует свои фотографии, не забывая подкреплять их интересными текстами.

Так вчера бывшая участница "ВИА Гры" разместила свой снимок, добавив к нему весьма интересный пост о жизни, о познании самого себя.

"Жизнь многоликая, как и мы... И лучшее, что с нами может произойти, это принятие себя в своем же многообразии... Стать авторитетом самому себе... Потому, что никто так что глубоко нас не чувствует как мы... Узнайте себя, да, без ошибок это не возможно. Но только так вы станете глубже, интересным прежде всего самому себе... Не бойтесь. Те, кто осуждают, ненавидят—завидуют. Им ведь страшно быть собой. Быть разным...Но если вам проще чтобы за вас прожили Вашу жизнь другие, это Ваше право. Толь потом, когда будет поздно, не вините других, вы им это сами позволили, помните?! Да, были времена, и я теряла эту нить. Но снова и снова возвращалась к себе. Не прогибайтесь под изменчивый...", - написала Надежда.

Подписчики певицы высоко оценили такие слова своего кумира, попросив почаще публиковать подобные посты: "Чаще бы такие вдохновляющие слова читать. Потому что в инстаграм заходить уже вообще не интересно...одни фрики с губищами и полуголые тела,понты,понты и пафос. Ваш ак как глоток воздуха здесь)))Мудрый вы человек!", "Золотые слова!!!!", "Какая вы мудрая !!! Я к слову с вами полностью солидарна", "Как здорово, что такие женщины дарят миру людей) счастливые дети у мудрой и красивой женщины".

Не смогли фанаты промолчать и про новый образ Надежды Мейхер, которая сделала себе короткую прическу. К слову, на фото певица выглядит весьма драматично.

"Надя тебе любой образ к лицу,незабываемая", "My love is amazing and beautiful", "Твоя стрижка напоминает мне девушку из фильма Леон", "Як завжди чарівна", - прокомментировали снимок пользователи Instagram.