Фотоловушки, или как их еще довольно часто называют "лесные камеры", устанавливаются защитниками природы для скрытного наблюдения за животными.

Фотоловушки, или как их еще довольно часто называют "лесные камеры", устанавливаются защитниками природы для скрытного наблюдения за животными. Срабатывают такие камеры при помощи датчика движения, а все кадры сохраняются на встроенной карте памяти. Смотреть на такие фотографии очень интересно, ведь можно увидеть довольно много необъяснимых, странных и забавных кадров. Советуем вам убедиться в этом самим, глянув снимки далее.