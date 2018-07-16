Предлагаем вам увидеть эту удивительную страну, каковой она была 150 лет назад.

Япония – страна, над которой восходит солнце и начинается новый день, страна, олицетворяющая незыблемость стихий и бесконечность бытия. Япония — это государство с многовековой историей и безукоризненным размеренным жизненным укладом, основанном на философии и учениях древних мудрецов. Сложно в мире найти еще хотя бы одно государство, где настолько чтят традиции, помнят прошлое, но при этом живут настоящим. Предлагаем вам увидеть эту удивительную страну, каковой она была 150 лет назад.