Предлагаем вам познакомиться с тем, как изменился Лондон с 1897 года.

Предлагаем вам познакомиться с тем, как изменился Лондон с 1897 года. В продолжении - 19 фотографий, на каждой из которых изображен город более, чем сто лет назад и сейчас.