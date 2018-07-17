Forbes назвал рейтинг самых богатых знаменитостей мира

Американский бизнес-журнал Forbes уже опубликовал свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей мира Celebrity 100, согласно которому в прошлом году самой богатой стала Джоан Роулинг. В этот список входят спортсмены, актеры, музыканты и другие представители развлекательной индустрии.

В этом году первую строчку рейтинга занял боксер Флойд Мейвезер. По данным издания, за год американский спортсмен, не проигравший за свою карьеру ни одного боя, заработал 285 миллионов долларов. При этом большую часть дохода, в частности 275 миллионов долларов, Мейвезер получил за бой с Коннором Макгрегором в августе 2017 года.

Вторую строчку занял голливудский актер Джордж Клуни с годовым доходом в размере 239 миллионов долларов. Он стал первым актером в истории, заработавшим за год сумму, превышающую 230 миллионов долларов.

А тройку лидеров в рейтинге Celebrity 100 замыкает молодая модель и бьюти-могул Кайли Дженнер. 20-летняя звезда заработала за год 166,5 миллионов долларов благодаря своей линии косметики Kylie Cosmetics, основанной в феврале 2016 года. Кстати, девушка недавно попала на обложку журнала и дала откровенное интервью.

Также в десятку самых богатых знаменитостей года вошли адвокат и телеведущая Джудит Шейндлин, рестлер и киноактер Дуэйн Джонсон, ирландская рок-группа U2, британская группа Coldplay, аргентинский нападающий Лионель Месси, а также португальский футболист Криштиану Роналду и британский поп-исполнитель Эд Ширан, который стал самым высокооплачиваемым сольным музыкантом в рейтинге Forbes.

Напомним, журнал Forbes признал Эмму Стоун самой высокооплачиваемой актрисой мира. Согласно рейтингу за 2017 год, звезда фильма "Ла-Ла Ленд" (La La Land, 2016) заработала за год 26 миллионов долларов.