Арнольд Шварценеггер жестко раскритиковал Трампа

Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер подверг резкой критике президента США Дональда Трампа за его позицию и поведение на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Президент Трамп. Я посмотрел вашу пресс-конференцию с Владимиром Путиным. Это было возмутительно. Я имею в виду, что он стоял там, как какая-то макаронина, как маленький фанат. Я задавал себе вопрос: "Когда же он попросит у него автограф или рискнет сделать селфи?", - заявил он.

Шварценеггер считает, что президент Трамп "предает интересы своего разведывательного сообщества, своей системы правосудия и вообще США". "Что с вами случилось. Куда делись жесткая позиция и слова Рональда Рейгана, который однажды сказал президенту Горбачеву, что Берлинская стена должна быть разрушена", - сокрушается бывший губернатор.

Напомним, что встреча глав двух государств прошла в Хельсинки. Оба лидера по итогам переговоров охарактеризовали их как продуктивные.