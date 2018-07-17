Арнольд Шварценеггер жестко раскритиковал Трампа
Новости шоу бизнеса: Обращение Шварценеггера к Трампу было опубликовано на его официальной страничке в Twitter.
Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер подверг резкой критике президента США Дональда Трампа за его позицию и поведение на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.
President @realDonaldTrump, remember, America first. pic.twitter.com/JDEm2rR50G
— Arnold (@Schwarzenegger) 16 июля 2018 г.
"Президент Трамп. Я посмотрел вашу пресс-конференцию с Владимиром Путиным. Это было возмутительно. Я имею в виду, что он стоял там, как какая-то макаронина, как маленький фанат. Я задавал себе вопрос: "Когда же он попросит у него автограф или рискнет сделать селфи?", - заявил он.
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Шварценеггер считает, что президент Трамп "предает интересы своего разведывательного сообщества, своей системы правосудия и вообще США". "Что с вами случилось. Куда делись жесткая позиция и слова Рональда Рейгана, который однажды сказал президенту Горбачеву, что Берлинская стена должна быть разрушена", - сокрушается бывший губернатор.
Напомним, что встреча глав двух государств прошла в Хельсинки. Оба лидера по итогам переговоров охарактеризовали их как продуктивные.