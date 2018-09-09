В то время, как мексиканские власти, полиция и спецслужбы стараются бороться с местными наркобаронами, банды и картели продолжают выкладывать в Instagram фотографии своей "беззаботной" жизни.

В то время, как мексиканские власти, полиция и спецслужбы стараются бороться с местными наркобаронами, банды и картели продолжают выкладывать в Instagram фотографии своей "беззаботной" жизни. Дорогие спорткары, золотые автоматы, "домашние" тигры и миллионы долларов наличными - это все вы увидите в продолжении поста. Что самое интересное, наркокартели абсолютно не боятся публиковать в сети такие фотографии.