Аманда Байнс вернулась в социальные сети

Не так давно стало известно, что Аманда Байнс останется под опекунским надзором по решению суда до 2020 года – однако адвокаты семьи актрисы не преминули подчеркнуть, что это решение принято полюбовно и Аманда, сконцентрировавшись на своем выздоровлении, с ним полностью согласна. Похоже, актриса действительно уделяет все внимание и силы своему восстановлению – на новом фото она выглядит похудевшей и похорошевшей (и наконец-то узнаваемой).

Me and the incomparable producer of Hairspray, as well as many other amazing things, @neilmeron. pic.twitter.com/RohMygzzi1

— amanda bynes (@amandabynes) 4 сентября 2018 г.