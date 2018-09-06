Аманда Байнс вернулась в социальные сети

Не так давно стало известно, что Аманда Байнс останется под опекунским надзором по решению суда до 2020 года – однако адвокаты семьи актрисы не преминули подчеркнуть, что это решение принято полюбовно и Аманда, сконцентрировавшись на своем выздоровлении, с ним полностью согласна. Похоже, актриса действительно уделяет все внимание и силы своему восстановлению – на новом фото она выглядит похудевшей и похорошевшей (и наконец-то узнаваемой).

Me and the incomparable producer of Hairspray, as well as many other amazing things, @neilmeron. pic.twitter.com/RohMygzzi1 — amanda bynes (@amandabynes) 4 сентября 2018 г.

32-летняя актриса в своем Twitter прервала затянувшееся молчание (в последний раз Аманда публиковала что-то в соцсетях в феврале), чтобы поделиться фотографией с коллегой – продюсером "Лака для волос" Нилом Мораном, с которым Аманда встретилась за ужином.