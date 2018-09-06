День Независимости Украины

Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 06.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Сенцова могут выдвинуть на премию Сахарова
Сенцова могут выдвинуть на премию Сахарова
Новости: В Украине запретили один из препаратов для лечения гепатита
В Украине запретили один из препаратов для лечения гепатита
Новости: Чехия – Украина: где и когда смотреть матч Лиги наций
Чехия – Украина: где и когда смотреть матч Лиги наций
Новости: Стало известно, какие астрономические явления ждут мир в сентябре месяце
Стало известно, какие астрономические явления ждут мир в сентябре месяце
X

Аманда Байнс вернулась в социальные сети

Аманда Байнс
16:05 Сегодня Телеграф
popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса: Похудевшая и похорошевшая актриса Аманда Байнс вернулась в Twitter после выписки из больницы.

Не так давно стало известно, что Аманда Байнс останется под опекунским надзором по решению суда до 2020 года – однако адвокаты семьи актрисы не преминули подчеркнуть, что это решение принято полюбовно и Аманда, сконцентрировавшись на своем выздоровлении, с ним полностью согласна. Похоже, актриса действительно уделяет все внимание и силы своему восстановлению – на новом фото она выглядит похудевшей и похорошевшей (и наконец-то узнаваемой).

 

32-летняя актриса в своем Twitter прервала затянувшееся молчание (в последний раз Аманда публиковала что-то в соцсетях в феврале), чтобы поделиться фотографией с коллегой – продюсером "Лака для волос" Нилом Мораном, с которым Аманда встретилась за ужином.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актриса, Аманда Байнс, Возвращение, Реабилитация, Скандал.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

"Мастер Шеф" 8 сезон: смотреть онлайн 4 выпуск (Видео) Ник Джонас поделился снимком с отдыха в горах Влад Яма показал, каким был в детстве и юности

Последние новости

Динамо подало заявку на Лигу Европы: Супряга в основном списке В Красногоровки в результате обстрелов загорелся дом Потап сделал брутальное селфи без бороды
Сегодня читают
01 Россия пожалуется в ФИФА на форму сборной Украины
02 УЕФА ответил России на жалобу по поводу "Слава Украине"
03 Делегация из США прибыла в Крым
04 Рада может принять закон о размещении войск НАТО
05 Зозуля - о возможном возвращении в Динамо
Новости сегодня
17:13 Стало известно, какая область в Украине стала аутсайдером по ремонту дорог
17:11 Поддельная копия Viber крадет информацию со смартфонов
17:11 Ключевой игрок Чили получил травму и отправился в Барселону
17:07 Величественные снимки самых больших представителей семейства кошачьих (Фото)
17:04 В результате конфликта в Одесской больнице пострадали четыре медика
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Раде ратифицировали соглашения о реадмиссии
В Раде ратифицировали соглашения о реадмиссии
Новости: Суд в Херсоне продлил арест Вышинскому
Суд в Херсоне продлил арест Вышинскому
Новости: Стало известно, когда Сенцов встретиться с адвокатом
Стало известно, когда Сенцов встретиться с адвокатом
Новости: Аманда Байнс вернулась в социальные сети
Аманда Байнс вернулась в социальные сети
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь