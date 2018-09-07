День Независимости Украины

Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 07.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Не пугайте людей: Гройсман заявил, что Украина готова к отопительному сезону
Гройсман: Украина готова к отопительному сезону
Новости: Химические выбросы в Крыму: отравились 37 украинских пограничников
Химические выбросы в Крыму: отравились 37 украинских пограничников
Новости: Экс-тренер сборной: В концовке Украине повезло
Экс-тренер сборной: В концовке Украине повезло
Новости: Робби Уильямс третий раз стал отцом
Робби Уильямс третий раз стал отцом
X

Робби Уильямс третий раз стал отцом

Робби Уильямс и Айда Филд
13:28 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Девочку, которая появилась на свет благодаря суррогатной матери, назвали Колетт (Коко) Джозефин Уильямс.

Радостная новость пришла из-за границы. У звездной пары Робби Уильямса и Айды Филд родился третий ребенок.

Такую радостную новость сообщили иностранные СМИ. Сообщается, что девочка появилась на свет благодаря суррогатной матери. Спустя некоторое время счастливые родители подтвердили новость, написав об этом в соцсети.

Айда опубликовала черно-белую фотографию, на которой виднеется ручка новорожденной девочки.

"Все это время мы держали в секрете одну прекрасную новость. У нас родилась дочь! Добро пожаловать в этот мир, Колетт (Коко) Джозефин Уильямс! Чтобы встретить тебя, мы прошли долгий и сложный путь, именно поэтому мы никому не говорили о тебе заранее. Эта маленькая леди биологически наш ребенок, которого выносила совершенно невероятная суррогатная мать, которой мы бесконечно благодарны. Мы на седьмом небе от счастья, что эта прекрасная малышка появилась в нашей жизни. Как когда-то было с Тедди и Чарли, мы просим уважать Коко и наше право на частную жизнь", — написала Айда Филд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Айда Филд, Девочка, Дочка, Ребенок, Робби Уильямс, Третий ребенок.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

DZIDZIO похвастался статуэткой за вклад в кинематограф Минутка любви: Регина Тодоренко растрогала поклонников семейным снимком с отдыха Устроив свадебную фотосессию, фотограф не представлял, что будет ждать его (Фото)

Последние новости

Вышла супергеройская игра SpiderMan для PS4 В Украине заметили новый суперкар Lamborghini Потап показал снимок настроения
Сегодня читают
01 На выходные в Украине резко изменится погода
02 В Киеве на Оболони похитили двух школьниц
03 Хайден Панеттьери уснула с другом своего бойфренда
04 Певица Настя Каменских заболела
05 В ЕС утвердили новые правила для туристов
Новости сегодня
14:45 Игрок Валенсии с 5 матчами за Францию сыграет за сборную ЦАР
14:44 В Черновцах произошла стрельба, есть раненые
14:36 В Киеве обнаружили тайник с гранатометами и взрывчаткой
14:34 Телескоп "Кеплер" снова начал работу
14:29 Польша обещает защищать курс Украины на ЕС и НАТО
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На выходные в Украине резко изменится погода
На выходные в Украине резко изменится погода
Новости: В НБУ уже сообщили, как падение курса гривни повлияет на рост цен
В НБУ сообщили, как падение курса гривни повлияет на цены
Новости: Жители Авдеевки из-за непогоды остались без воды
Жители Авдеевки из-за непогоды остались без воды
Новости: Надя Дорофеева снялась в рекламе Maybelline
Надя Дорофеева снялась в рекламе Maybelline
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь