Робби Уильямс третий раз стал отцом

Радостная новость пришла из-за границы. У звездной пары Робби Уильямса и Айды Филд родился третий ребенок.

Такую радостную новость сообщили иностранные СМИ. Сообщается, что девочка появилась на свет благодаря суррогатной матери. Спустя некоторое время счастливые родители подтвердили новость, написав об этом в соцсети.

Айда опубликовала черно-белую фотографию, на которой виднеется ручка новорожденной девочки.

"Все это время мы держали в секрете одну прекрасную новость. У нас родилась дочь! Добро пожаловать в этот мир, Колетт (Коко) Джозефин Уильямс! Чтобы встретить тебя, мы прошли долгий и сложный путь, именно поэтому мы никому не говорили о тебе заранее. Эта маленькая леди биологически наш ребенок, которого выносила совершенно невероятная суррогатная мать, которой мы бесконечно благодарны. Мы на седьмом небе от счастья, что эта прекрасная малышка появилась в нашей жизни. Как когда-то было с Тедди и Чарли, мы просим уважать Коко и наше право на частную жизнь", — написала Айда Филд.