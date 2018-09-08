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Сын Элизабет Херли начал модельную карьеру

Элизабет Херли с сыном
09:37 Сегодня Телеграф
popcornnews.ru
Фото: popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса: 16-летний сын Элизабет Херли Дэмиан пошел по модельных стопах матери.

По примеру многих звездных отпрысков модельную карьеру выбрал для себя и сын Элизабет Херли – 16-летний Дэмиан, сын актрисы от миллионера Стива Бинга, подписал свой первый модельный контракт с агентством и, по всей видимости, совсем скоро мы начнем слышать о нем намного чаще (как, например, о Кайе Гербер).

 
 
 
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Публикация от Damian Hurley (@damianhurley1)

Мама Дэмиана, сама Элизабет, когда-то тоже успела посвятить модельной карьере несколько лет, правда, она начинала гораздо позже – не в 16, а в 29. Дэмиан же, как и многие другие отпрыски современных звезд, "окунулся" в шоу-бизнес намного раньше – уже в 14 он снялся в сериале, но, похоже, понял, что актерское ремесло ему не слишком интересно. Раскручивать модельную карьеру Дэмиана Херли будет агентство Tess Model Management, первый кадр профессионального фотосета с участием новоявленного манекенщика уже можно оценить – в его Instagram.

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Новости шоу бизнеса, Дэмиан Херли, Модель, Модельная карьера, Элизабет Херли.
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