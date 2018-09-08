Сын Элизабет Херли начал модельную карьеру

По примеру многих звездных отпрысков модельную карьеру выбрал для себя и сын Элизабет Херли – 16-летний Дэмиан, сын актрисы от миллионера Стива Бинга, подписал свой первый модельный контракт с агентством и, по всей видимости, совсем скоро мы начнем слышать о нем намного чаще (как, например, о Кайе Гербер).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Damian Hurley (@damianhurley1) 3 Сен 2018 в 1:00 PDT

Мама Дэмиана, сама Элизабет, когда-то тоже успела посвятить модельной карьере несколько лет, правда, она начинала гораздо позже – не в 16, а в 29. Дэмиан же, как и многие другие отпрыски современных звезд, "окунулся" в шоу-бизнес намного раньше – уже в 14 он снялся в сериале, но, похоже, понял, что актерское ремесло ему не слишком интересно. Раскручивать модельную карьеру Дэмиана Херли будет агентство Tess Model Management, первый кадр профессионального фотосета с участием новоявленного манекенщика уже можно оценить – в его Instagram.