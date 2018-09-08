Сын Элизабет Херли начал модельную карьеру
Новости шоу бизнеса: 16-летний сын Элизабет Херли Дэмиан пошел по модельных стопах матери.
По примеру многих звездных отпрысков модельную карьеру выбрал для себя и сын Элизабет Херли – 16-летний Дэмиан, сын актрисы от миллионера Стива Бинга, подписал свой первый модельный контракт с агентством и, по всей видимости, совсем скоро мы начнем слышать о нем намного чаще (как, например, о Кайе Гербер).
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Мама Дэмиана, сама Элизабет, когда-то тоже успела посвятить модельной карьере несколько лет, правда, она начинала гораздо позже – не в 16, а в 29. Дэмиан же, как и многие другие отпрыски современных звезд, "окунулся" в шоу-бизнес намного раньше – уже в 14 он снялся в сериале, но, похоже, понял, что актерское ремесло ему не слишком интересно. Раскручивать модельную карьеру Дэмиана Херли будет агентство Tess Model Management, первый кадр профессионального фотосета с участием новоявленного манекенщика уже можно оценить – в его Instagram.