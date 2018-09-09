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Настя Каменских поделилась подробностями летнего отдыха и новой песни

Настя Каменских
11:11 Сегодня Телеграф
unian.net
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица рассказала, как провела отпуск в Италии и раскрыла секреты о будущей песне.

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно выпустила новую композицию LOMALA, призналась что летом не только успела поработать, а и хорошо провести отпуск. Исполнительница призналась, что находясь длительный период в Калифорнии, она не только успела отдохнуть, но и записать новую песню с провокационным названием.

"Я записывала песню. У меня есть мечта. Я всегда мечтала о "Грэмми" и очень хочу в этом направлении развиваться. Во-первых, мы договорились с Потапом, что у нас дуэтная пауза. А это уже большой шаг, потому что "Грэмми", я хотела получить все же сама. А сейчас я сделала еще рэп-песню под названием "Попа, как у Ким". Поэтому у меня очень много планов", - поделилась Каменских.

В последнее время в соцсетях певицы постоянно появляются фотографии, на которых Настя демонстрирует свои ягодицы. Однако, по мнению певицы, ничего в этом плохого нет. "У каждого человека есть выбор, ты можешь или смотреть, или не смотреть. Никто тебя не заставляет. Я выкладываю свои прелести, потому что я молодая, красивая, хорошая. И мне кажется, что лет в 60 я такие фотографии уже никому не покажу", - прокомментировала свои снимки артистка.

Кроме Калифорнии, летом Каменских успела отдохнуть в Италии, где по странному стечению обстоятельств оказался Потап. "Был не только Потап, мы ехали с друзьями. Это был самый вкусный отдых, самый смешной мой отдых, потому что мы только смеялись и ели", - призналась певица. Италия для Каменских - вторая родина, потому что в детстве она долгое время жила в семье, которую она называет своей второй семьей. Исполнительница даже мечтает об итальянской свадьбе.

"Я мечтаю об итальянской свадьбе еще с 6 лет. Я помню, что когда я была в этой семье, которая действительно для меня как родная семья, итальянская мама готовила мне приданое. Покрывало. В Италии они очень красивые, с вышивками. Обязательно подарили мне католический крестик. Еще мне подарили вилки, ножи. Однако к сожалению так получилось, что мы потеряли контакты друг друга. И в этот раз я съездила к ним, но в это время был какой-то праздник и никого не было. Я оставила там записку, где написала, что это я, очень хочу найти связь", - рассказала Настя.

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Новости шоу бизнеса, Италия, Настя Каменских, Отдых, Песня, Подробности, Потап.
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