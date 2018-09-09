Джанет Джексон поделилась секретами похудения

Американская исполнительница Джанет Джексон рассказала, как ей удалось очень сильно похудеть. Как мы помним, своего первого ребенка Джанет решилась родить в 50 лет. Это оказалось непростым делом, и в итоге прибавило ей более 30-ти килограммов. После рождения сына Джексон рассталась с мужем-миллиардером и решила возвращаться к музыкальной карьере, которую вынуждена была прервать на несколько лет. И вот уже нынешней весной она отправилась с концертами по стране, и все были очень удивлены внешним видом Джанет, выглядевшей еще лучше, чем до родов.

По словам звезды, избавиться от 30-ти с лишним кг ей помогли ежедневные тренировки – их было не менее четырех в неделю. Причем программа занятий была разработана с учетом ее пристрастий, чтобы спорт не стал мучением, а приносил в удовольствие. А также немалую роль сыграла диета, из которой было исключено мясо, зато было много рыбы и овощей.