Джанет Джексон поделилась секретами похудения
Новости шоу бизнеса: Певица Джанет Джексон раскрыла секрет, как избавилась от лишнего веса после беременности.
Американская исполнительница Джанет Джексон рассказала, как ей удалось очень сильно похудеть. Как мы помним, своего первого ребенка Джанет решилась родить в 50 лет. Это оказалось непростым делом, и в итоге прибавило ей более 30-ти килограммов. После рождения сына Джексон рассталась с мужем-миллиардером и решила возвращаться к музыкальной карьере, которую вынуждена была прервать на несколько лет. И вот уже нынешней весной она отправилась с концертами по стране, и все были очень удивлены внешним видом Джанет, выглядевшей еще лучше, чем до родов.
По словам звезды, избавиться от 30-ти с лишним кг ей помогли ежедневные тренировки – их было не менее четырех в неделю. Причем программа занятий была разработана с учетом ее пристрастий, чтобы спорт не стал мучением, а приносил в удовольствие. А также немалую роль сыграла диета, из которой было исключено мясо, зато было много рыбы и овощей.